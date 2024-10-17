Брак працівників на тлі мобілізації став ключовою проблемою для бізнесу – ІЕД

Брак робочої сили внаслідок мобілізації або виїзду за кордон співробітників у вересні посів перше місце серед перешкод для ведення бізнесу.

Про це свідчать дані щомісячного опитування підприємств Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД), пише "Інтерфакс-Україна".

Згідно з даними ІЕД, на цю проблему скаржився 61% опитаних підприємств. Хоча в серпні цей показник був вищим і становив 63%, ця проблема стала головною для бізнесу.

"Уперше за час проведення опитування з травня 2022-го брак робочої сили став у нашому списку проблемою №1, що обмежує ведення бізнесу в Україні", - сказала виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків.

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Водночас бізнесу стає дедалі важче шукати кваліфікованих працівників - про це повідомили 55,1% підприємців (52,6% місяцем раніше), що є черговим рекордом. Некваліфікований персонал знайти простіше, але й це викликає труднощі у 39,2% опитаних (39,2%).

При цьому погіршилися очікування бізнесу щодо трудових ресурсів. Частка підприємств, яка планує зростання зайнятості в найближчі три-чотири місяці, зменшилася з 14,6% у серпні до 12,1% у вересні, звільняти співробітників планували 9,8% проти 8% місяцем раніше.

Також відбулося суттєве збільшення частки бізнесів, які планують збільшити кількість працівників у вимушених відпустках, - з 3,8% до 13,9%.

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На другому місці в переліку перешкод для бізнесу перебуває "небезпечно працювати", його показник зріс із серпня на 10 в.п. і становив 56% у вересні.

"Менш актуальною стала така перешкода як перебої з електро-, водо- і теплопостачанням, оскільки у вересні вже відключень практично не було", - зазначив експерт ІЕД Євген Ангел.

Як уточнили в ІЕД, ця проблема опустилася в топі перешкод із першого на третє місце, вона завадила 45% опитаних проти 65% у серпні.

На четвертому місці перебуває перешкода "зростання цін на сировину і товари", вона стала на заваді для 45% респондентів (зменшилася з 46% у серпні).