Всі розділи
Укр / Рус

Україна скоротила імпорт електроенергії до шестимісячного мінімуму

Понеділок, 4 листопада 2024, 12:58 - Олексій Артемчук

Україна у жовтні імпортувала 181 000 МВт-год електроенергії, і це найменший обсяг із березня поточного року (168 000 МВт-год).

Про це повідомляє ExPro.

У жовтні імпорт електроенергії скоротився на 58% порівняно з вереснем.

Найбільше електроенергії у жовтні було поставлено з Угорщини – 32,8% загального обсягу. На другому місці Словаччина – 25,4%, на третьому – Румунія – 24,8%.

Реклама:

Загалом обсяг імпорту електроенергії скоротився за усіма напрямами – найбільше з Польщі на 77%.

Порівняно з жовтнем 2023 року, імпорт електроенергії в Україну зріс у 9,5 раза.

Нагадаємо:

Реклама:

Україна та ЄС домовилися про збільшення можливості імпорту електроенергії взимку до 2,1 ГВт.

електроенергія імпорт
Реклама:
Матеріали за темою
Взимку Україні загрожують до 20 годин без світла на добу: названо дві умови – Politico 4 листопада 2024, 11:13
Понад 13 тисяч людей на Сумщині без світла: причини 4 листопада 2024, 10:03
За добу Україна імпортує 6 тисяч мегаватів електроенергії з ЄС 3 листопада 2024, 11:55
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті