Jaguar Land Rover продав російські активи

Російське представництво британського автоконцерну ТОВ "Ягуар Ленд Ровер" придбала група місцевих топменеджерів РФ.

Це випливає з даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб РФ, пише DW.

Власником 100% акцій представництва стало ТОВ "ВСКД Моторс", зареєстроване у Москві наприкінці 2022 року.

"Ягуар Ленд Ровер" було засновано в Москві 2008 року. На початку 2022 року на тлі війни РФ в Україні Jaguar Land Rover припинив поставки в Росію, виторг компанії впав з 7,5 млрд до 1,5 млрд рублів у 2023 році.

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Чистий збиток "Ягуар Ленд Ровер" у 2022 році перевищив 1 млрд рублів, у 2023 році - становив 560 млн рублів, писало російське агентство "Интерфакс".

Британський Jaguar Land Rover належить індійській Tata Group.

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Автомобільний концерн Tata Group, власник бренду Jaguar Land Rover, підтвердив плани побудувати гфабрику з виробництва акумуляторів для електромобілів у Британії.