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Акції китайських виробників електромобілів зростають 

Понеділок, 4 листопада 2024, 11:25 - Олексій Артемчук

Акції китайських електромобільних компаній підскочили після того, як автовиробники, включаючи BYD, зафіксували рекордні постачання в жовтні.

Про це повідомляє Bloomberg.

Акції BYD зросли на 5,6% на ранковій торговій сесії в Гонконзі. Акції компаній-аналогів, включаючи Xpeng Inc і Geely Automobile Holdings Ltd, також зросли більш ніж на 6% після значного зростання поставок у жовтні.

Повідомляється, що результати показали вплив низки національних і місцевих субсидій у Китаї, покликаних заохотити водіїв обмінювати бензинові автомобілі на електромобілі. 

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Ці стимули сприяли зростанню продажів електромобілів протягом семи місяців поспіль, тоді як купівля бензинових автомобілів продовжує скорочуватися.

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Нагадаємо:

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BYD Co. розпочала останній квартал року з рекордних місячних продажів, що зросли на 66% в сезон, який зазвичай є піковим для купівлі автомобілів у Китаї.

Китай електромобіль
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Економічна правда
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