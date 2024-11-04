Китай продовжує закликати ЄС до прийнятного рішення щодо торгівлі електромобілями

Китай закликав Францію підштовхнути Європейську комісію до рішення, прийнятного як для європейської, так і для китайської індустрії електромобілів.

Про це повідомляє Reuters.

Міністр торгівлі Китаю Ван Веньтао під час зустрічі з заступницею міністра торгівлі Франції закликав Париж взяти на себе "активну роль", щоб підштовхнути ЄС до китайських електромобілів.

Він повторив, що розслідування блоку є основною проблемою, яка "серйозно перешкоджає" співпраці між Китаєм і ЄС в автомобільній промисловості.

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Французька сторона вважає, що ЄС відмовляється від ескалації ситуації і продовжує торгувати з Китаєм, "але не піддасться на тиск у важливих питаннях".

Ван сказав, що пекінські розслідування щодо торговельних заходів щодо бренді, свинини та молочних продуктів з ЄС були проведені відповідно до заявок вітчизняної промисловості і відповідали правилам Світової організації торгівлі, "на відміну від ЄС, який був "поспішним" у запуску свого дослідження щодо електромобілів".

Нагадаємо:

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Китай оголосив про антидемпінгові заходи проти бренді з Євросоюзу після того, як ЄС вирішив ввести мита на китайські електрокари.

Представники ЄС проголосували у п'ятницю за введення тарифів у розмірі до 45% на електромобілі з Китаю, що, у разі набуття чинності, посилить торговельну напруженість у відносинах з Пекіном.