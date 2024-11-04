Нафта підскочила в ціні більш ніж на долар: причина

Ціни на нафту продовжили зростання, піднявшись більш ніж на 1 дол на рішенні ОПЕК+ відкласти на місяць плани зі збільшення видобутку.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 1,18 дол за барель, або на 1,61%, до 74,28 дол за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 1,21 дол за барель, або на 1,74%, до 70,70 дол за барель.

ОПЕК+ – організація країн-експортерів нафти, до якої входять Росія та інші союзники, заявила, що продовжить скорочення видобутку нафти на 2,2 млн (б/д) ще на один місяць у грудні, причому збільшення вже було відкладено з жовтня через падіння цін і слабкий попит.

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Зазначається, що група мала збільшити видобуток на 180 000 барелів на добу з грудня.

Група має намір поступово скоротити видобуток на 2,2 млн барелів на добу протягом найближчих місяців, тоді як ще 3,66 млн барелів на добу залишаться скороченими до кінця 2025 року.

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Ціни на нафту піднялися більш ніж на 1 дол за барель, щоб компенсувати тижневі втрати, оскільки геополітична напруженість на Близькому Сході зросла після повідомлень про те, що Іран готує удар у відповідь по Ізраїлю з Іраку.