Енергетики повернули світло майже 100 тисячам споживачам на Київщині після негоди
Неділя, 3 листопада 2024, 18:00 -
Після негоди гілки з дерев впали на повітряні лінії у Київській області, що призвело до знеструмлення 94 тисяч споживачів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
"Сильні пориви вітру призвели до падіння гілок та дерев на повітряні лінії в Київській області. Через це 94 тисячі осель Київщини залишились без електропостачання", – йдеться у повідомленні.
Як зазначають у ДТЕК, енергетики заживили майже усіх знеструмлених споживачів.
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2 листопада дрони атакували енергетичну інфраструктуру у Київській області та місті Київ.
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