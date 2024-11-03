Енергетики повернули світло майже 100 тисячам споживачам на Київщині після негоди

Після негоди гілки з дерев впали на повітряні лінії у Київській області, що призвело до знеструмлення 94 тисяч споживачів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Сильні пориви вітру призвели до падіння гілок та дерев на повітряні лінії в Київській області. Через це 94 тисячі осель Київщини залишились без електропостачання", – йдеться у повідомленні.

Як зазначають у ДТЕК, енергетики заживили майже усіх знеструмлених споживачів.

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Нагадаємо:

2 листопада дрони атакували енергетичну інфраструктуру у Київській області та місті Київ.

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