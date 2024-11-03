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За добу Україна імпортує 6 тисяч мегаватів електроенергії з ЄС

Неділя, 3 листопада 2024, 11:55 - Володимир Тунік-Фриз

За добу Україна планує імпорт електроенергії з країн ЄС обсягом 6 000 МВт год.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"На поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови загальним обсягом 6000 МВт год та потужністю 1300 МВт", – йдеться у повідомленні.

Окрім цього, енергетикам вдалось відновити живлення для понад 16 тисяч споживачів, які були знеструмлені внаслідок бойових дій.

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Нагадаємо:

2 листопада безпілотники атакували енергетичну інфраструктуру у Київській області та місті Київ.

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Економічна правда
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