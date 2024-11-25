"Нафтогазенергія" повернула кошти до бюджету: АРМА каже про ефективний контроль

ТОВ "Нафтогазенергія" протиправно відносило витрати на добровільне медстрахування працівників до витрат за договором управління у 2023-2024 роках, що призвело до недоплати 481 тис грн до держбюджету.

Про це повідомило Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) після виїзної перевірки.

Як повідомила АРМА, управителю запропонували виправити порушення у добровільному порядку та сплатити кошти до державного бюджету України.

Управитель визнав факт порушення та сплатив кошти.

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Нагадаємо:

Агентство з розшуку та менеджменту активів запускало масштабний аудит обґрунтованості заявлених витрат управителів арештованим майном.

Такой крок обумовлений низкою листів від управителів (зокрема, від ТОВ "Нафтогазенергія"), які просили Агентство погодити багатомільйонні планові грошові витрати, що перевищують очікуваний розмір грошових витрат, пояснили в АРМА.

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