ЮНІСЕФ збільшує підтримку вразливих категорій українців: для кого передбачені кошти

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) розширює підтримку вразливих категорій українців.

Про це повідомили представники фонду під час зустрічі із заступницею керівника Офісу Президента України Іриною Верещук.

"Продовжиться допомога сім'ям із дітьми, які проживають у 30-кілометровій зоні від лінії зіткнення в семи областях. Їм надаватимуть 21 тис. 800 грн для підготовки до зими", - повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що виплати вже отримали понад 103 тис. осіб, з яких 44 тис. - діти. Крім того, майже 5 тис. сімей надали побутове паливо.

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Також триватиме програма, у межах якої одноразову допомогу в розмірі 10 тис. 800 грн отримають сім'ї з дітьми, які виїхали з громад Сумської та Харківської областей, де оголошено обов'язкову евакуацію.

Крім того, з 350 до 800 зросте кількість шкіл на прифронтових територіях, які отримають грошові гранти від ЮНІСЕФ на модернізацію харчоблоків і підготовку до зими.

Нагадаємо:

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Гуманітарні організації забезпечили принаймні одним видом допомоги 7,2 мільйона українців у періоді із січня до вересня 2024 року.