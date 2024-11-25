Британська розвідка проаналізувала стан економік України та РФ

Цілком імовірно, що реальне економічне зростання в Україні у 2024 році становитиме близько 3%.

Про це у соцмережі X повідомляє Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки, передає Укрінформ.

Експерти розвідки зазначають, що зростання української економіки на 3% цього року після падіння на 29% у 2022 році та реального зростання на 5% у 2023 році вказує на тенденцію відновлення.

Вони зауважили, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує середньорічну інфляцію на рівні 5,8% у 2024 році, що нижче за піковий показник 20% в 2022 році.

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"Очікується, що у 2025 році витрати на оборону становитимуть близько 60% державних видатків України", – йдеться у зведенні.

В оборонному відомстві Британії припускають, що економіка Росії, ймовірно, зросте приблизно на 3,6% цього року, що є продовженням тенденції зростання після початкового економічного шоку, спричиненого повномасштабним вторгненням РФ в Україну 2022 року.

"Цілком імовірно, що це зростання буде зумовлене державними витратами, зокрема на військово-промисловий комплекс", – підкреслюють аналітики.

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Однак, за прогнозом, економічне зростання Росії сповільниться у 2025 році через інфляцію, дефіцит робочої сили та санкції, йдеться у звіті розвідки.

У Міноборони Сполученого Королівства додали, що у 2025 році російські витрати на оборону ще більше зростуть і становитимуть 32% від загальних бюджетних видатків, тоді як інші сфери бюджету, такі як соціальні видатки, зазнають скорочень.

На думку аналітиків, зростання державних витрат РФ, найімовірніше, посилить існуючий інфляційний тиск в економіці, оскільки середньорічна інфляція у 2024 році прогнозується на рівні 7,9%.

Нагадаємо:

Міжнародний валютний фонд покращив прогноз зростання реального ВВП України до 4% у 2024 році, а також до 2,5-3,5% у наступному.