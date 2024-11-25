В Україні встановили понад 900 МВт резервної генерації на критичних обʼєктах

Станом на листопад, в Україні на об’єктах критичної інфраструктури встановлено понад 900 МВт резервних потужностей.

Про це повідомляє Асоціація малих міст із посиланням на дані Держенергонагляду.

Оснащення критичної інфраструктури резервною генерацією спрямоване на забезпечення безперебійної роботи об’єктів, які є життєво важливими для функціонування громад у разі перебоїв з електропостачанням.

Також тривають роботи зі встановлення та підключення розподіленої газової генерації на всій території країни.

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Зазначається, що у забезпеченні критичних обʼєктів резервними джерелами живлення важливу роль відіграла підтримка міжнародних фінансових організацій та донорів.

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Українські аналітики енергетичної галузі назвали три можливі сценарії з відключеннями взимку, залежно від температурного режиму, попиту та можливих атак на інфраструктуру.