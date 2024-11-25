В Україні запустили автоматичну реєстрацію права власності у новобудовах, без держреєстратора

В Україні запустили автоматичну реєстрацію права власності на об'єкти нерухомості після завершення будівництва.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Права власності тепер реєструються автоматично після введення об'єкта будівництва в експлуатацію без участі державного реєстратора.

Новий сервіс підвищує ступінь захищеності прав на нерухоме майно, оскільки унеможливлює проведення державної реєстрації на підставі сфальсифікованих документів, які можуть бути подані державному реєстратору.

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Перші реєстрації за новим функціоналом уже відбулися.

В повідомленні зазначається, що новий сервіс дозволяє Державному реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП) отримувати від Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ) інформацію про введення в експлуатацію об'єктів закінченого будівництва, щодо яких у ДРРП зареєстровано спеціальне майнове право (СМП) на:

об'єкти незавершеного будівництва (будинок),

майбутні об'єкти нерухомості (квартири, машиномісця/паркомісця, інші приміщення),

зареєстроване СМП або право власності на неподільні об'єкти незавершеного будівництва (садові/житлові/дачні будинки тощо).

Функціонал дає можливість одночасного автоматичного (без участі державного реєстратора) оновлення технічних характеристик таких об'єктів нерухомості через внесення змін до відповідних розділів, реєстрації права власності — замість раніше зареєстрованого СМП, інші функції.

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Автоматизація процесів державної реєстрації дозволяє отримувати фізичним та юридичним особам в автоматичному режимі комплексну послугу проведення у ДРРП визначених законодавством автоматичних реєстраційних дій від початку будівництва та після його закінчення.

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