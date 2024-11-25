Українці перереєстрували через "Дію" 200 тисяч авто, третина - Volkswagen

За одинадцять місяців роботи сервісу українці перереєстрували у "Дії" вже 200 тисяч автомобілів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Найпопулярнішою маркою таких авто стала Volkswagen. Через "Дію" зареєстрували 66,6 тис автівок цього виробника.

"На вулиці кожен день бачу унікальні номери: DI IA, DI IT, їх можна отримати лише якщо купили авто через "Дію". Для автолюбителів, які продають машину не вперше і застали сервіс в офлайні, – перереєстрація в "Дії" на рівні магії. Онлайн прибрав бігунки, папери та черги. На весь процес йде декілька хвилин, тому встигнете купити або продати машину, поки випʼєте каву", – зазначив він.

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Також міністр нагадав, астосунок не дасть продати авто, яке в розшуку або викрадено.

Нагадаємо:

У процес реєстрації товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ) на порталі "Дія" внесли деякі зміни, що скоротило процедуру з 20 до 5 хвилин.

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