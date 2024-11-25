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"Нафтогаз" запустив свердловину на новому родовищі: планує ще п'ять

Понеділок, 25 листопада 2024, 15:36 - Віктор Волокіта

АТ "Укргазвидобування", що входить до Групи Нафтогаз, запустило свердловину на нещодавно відкритому родовищі. 

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу". 

Як йдеться в повідомленні, її добовий дебіт сягає 170 тис. куб. м газу, а глибина – 4202 м.

"Нову свердловину пробурено в центральній частині родовища, до кінця року плануємо пробурити ще одну та ще чотири – в наступному році", – зауважив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.  

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Від початку року це вже 15-та свердловина на цьому родовищі. 

Нагадаємо:

ПАТ "Укрнафта" розпочало бурити нову розвідувальну свердловину за заході України. 

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Нафтогаз
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