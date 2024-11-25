"Нафтогаз" запустив свердловину на новому родовищі: планує ще п'ять
Понеділок, 25 листопада 2024, 15:36 -
АТ "Укргазвидобування", що входить до Групи Нафтогаз, запустило свердловину на нещодавно відкритому родовищі.
Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".
Як йдеться в повідомленні, її добовий дебіт сягає 170 тис. куб. м газу, а глибина – 4202 м.
"Нову свердловину пробурено в центральній частині родовища, до кінця року плануємо пробурити ще одну та ще чотири – в наступному році", – зауважив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.
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Від початку року це вже 15-та свердловина на цьому родовищі.
Нагадаємо:
ПАТ "Укрнафта" розпочало бурити нову розвідувальну свердловину за заході України.
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