"Нафтогаз" запустив свердловину на новому родовищі: планує ще п'ять

АТ "Укргазвидобування", що входить до Групи Нафтогаз, запустило свердловину на нещодавно відкритому родовищі.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Як йдеться в повідомленні, її добовий дебіт сягає 170 тис. куб. м газу, а глибина – 4202 м.

"Нову свердловину пробурено в центральній частині родовища, до кінця року плануємо пробурити ще одну та ще чотири – в наступному році", – зауважив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

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Від початку року це вже 15-та свердловина на цьому родовищі.

Нагадаємо:

ПАТ "Укрнафта" розпочало бурити нову розвідувальну свердловину за заході України.

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