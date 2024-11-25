Індонезія назвала несправедливою пропозицію Apple побудувати завод за 100 мільйонів доларів

Пропозиція Apple Inc. інвестувати 100 млн дол в Індонезію не відповідає принципам "справедливості", заявив високопоставлений урядовець.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як заявив у понеділок журналістам міністр промисловості Агус Гуміванг Картасасм, ця сума не дотягує до того, що американська технологічна компанія інвестувала в інші країни.

Наприклад, Apple вклала понад 244 трильйони рупій (15 мільярдів доларів) у виробничі потужності у В'єтнамі, де продажі її продукції на ринку становлять лише близько 1,5 мільйона одиниць, сказав урядовець. Для порівняння, Apple інвестувала лише близько 1,5 трильйона рупій в академії розробників в Індонезії, де вона продає близько 2,5 мільйона пристроїв.

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Останні коментарі вказують на те, що попереду ще більше перешкод для Apple, яка прагне зняти заборону на продаж свого флагмана iPhone 16 у найбільшій економіці Південно-Східної Азії. Конкуруючі виробники телефонів, такі як Samsung Electronics Co. і Xiaomi Corp. інвестували 8 трильйонів рупій і 55 трильйонів рупій, відповідно, у виробництво своїх пристроїв на суші, додав міністр.

Серед вимог уряду - щоб американський технологічний гігант виплатив решту 10 млн дол, які він пообіцяв інвестувати минулого року, і запропонував кращу пропозицію на 2024-2026 роки.

Нагадаємо:

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Apple запропонувала витратити 100 млн дол на виробничі потужності в Індонезії після того, як уряд цієї південно-східної азійської країни заборонив продавати свої останні iPhone.

Влада Індонезії заборонила продаж смартфонів iPhone 16 через те, що місцевий підрозділ Apple не виконав вимоги країни щодо 40% локалізації виробництва смартфонів та планшетів.