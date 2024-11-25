СБУшники купили люксові мінівени майже по 3 мільйони

Ford Tourneo Custom

Два обласні управління СБУ 14 та 18 листопада за результатами тендерів уклали угоди про закупівлю легкових автомобілів на загальну суму 5,66 млн грн. Обидві автівки будуть 2024 року випуску в найвищих комплектаціях.

Про це повідомляється в системі "Прозорро", пишуть "Наші гроші".

Так, Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях замовило ТОВ "Альянс-А" автомобіль спецпризначення на базі Ford Tourneo Custom за 2,93 млн грн.

Технічна специфікація відповідала автомобілю у найвищій комплектації Titanium Plus із розширеними функціями безпеки та комфорту.

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Він оснащений системами для контролю сліпих зон і попередження про перехресний рух, адаптивним круїз-контролем та сидіннями з електрорегулюванням і підігрівом, а також має мультимедійну систему із сенсорним екраном діагоналлю 13″ і десятьма динаміками.

У салоні автомобіль у такій комплектації коштує 2,74 млн грн. Але для службових потреб він буде додатково обладнаний металевим захистом двигуна, проблисковими маячками та сигнально-гучномовним пристроєм. Гарантія становить три роки або 100 тис км пробігу.

Hyundai Staria

Управління СБУ в Полтавській області замовило ТОВ "Хюндай Центр Полтава" автомобіль спецпризначення на базі Hyundai Staria 7-Top Nappa 4WD за 2,72 млн грн.

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Його найвища комплектація 7-Top включає повний пакет Hyundai Smart Sense із системами уникнення зіткнень, моніторингу сліпих зон і кругового огляду. Інтер’єр відрізняється сидіннями з оздобленням шкірою Nappa, можливістю обертання другого ряду крісел, підігрівом чи вентиляцією передніх сидінь, мультимедійною системою із сенсорним дисплеєм діагоналлю 10,25″ та преміальною акустичною системою BOSE з 11 динаміками.

У салоні такий автомобіль із пакетом Nappa коштує 2,57 млн грн. Але СБУ передбачило також сигнально-гучномовний пристрій, стробоскопи, "бронювання елементів кузова", сітку радіатора, тонування, зимову гуму й атермальну плівку на лобове скло.

Обидві фірми отримали замовлення без конкуренції по очікуваній вартості закупівель.

Фірмою "Альянс-А" з Івано-Франківська володіють Андрій Лисів, Андрій Семанів та Світлана Горбачова.

Фірма "Хюндай Центр Полтава" належить херсонському ТОВ "Мотор Інвест" Балнур Байзакової та Наталія Гарнаги і київському ТОВ "СІО-А", яким володіє Тетяна Чистякова і ПАТ "ЗНВКІФ "Сова". Кінцевими бенефіціарами фірми є Байзакова, Гарнага, Чистякова і – через фонд "Сова" – Володимир Васильович Свинарчук. Це батько Олега Гладковського, колишнього першого заступника секретаря РНБО України та бізнес-партнера п’ятого президента України Петра Порошенка.

Нагадаємо:

ДП "Одеський морський торговельний порт" 7 листопада за результатами тендеру замовило ДочП "Базіс Авто" два автомобілі на 4,76 млн грн.