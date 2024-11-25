СБУшники купили люксові мінівени майже по 3 мільйони
Два обласні управління СБУ 14 та 18 листопада за результатами тендерів уклали угоди про закупівлю легкових автомобілів на загальну суму 5,66 млн грн. Обидві автівки будуть 2024 року випуску в найвищих комплектаціях.
Про це повідомляється в системі "Прозорро", пишуть "Наші гроші".
Так, Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях замовило ТОВ "Альянс-А" автомобіль спецпризначення на базі Ford Tourneo Custom за 2,93 млн грн.
Технічна специфікація відповідала автомобілю у найвищій комплектації Titanium Plus із розширеними функціями безпеки та комфорту.
Він оснащений системами для контролю сліпих зон і попередження про перехресний рух, адаптивним круїз-контролем та сидіннями з електрорегулюванням і підігрівом, а також має мультимедійну систему із сенсорним екраном діагоналлю 13″ і десятьма динаміками.
У салоні автомобіль у такій комплектації коштує 2,74 млн грн. Але для службових потреб він буде додатково обладнаний металевим захистом двигуна, проблисковими маячками та сигнально-гучномовним пристроєм. Гарантія становить три роки або 100 тис км пробігу.
Управління СБУ в Полтавській області замовило ТОВ "Хюндай Центр Полтава" автомобіль спецпризначення на базі Hyundai Staria 7-Top Nappa 4WD за 2,72 млн грн.
Його найвища комплектація 7-Top включає повний пакет Hyundai Smart Sense із системами уникнення зіткнень, моніторингу сліпих зон і кругового огляду. Інтер’єр відрізняється сидіннями з оздобленням шкірою Nappa, можливістю обертання другого ряду крісел, підігрівом чи вентиляцією передніх сидінь, мультимедійною системою із сенсорним дисплеєм діагоналлю 10,25″ та преміальною акустичною системою BOSE з 11 динаміками.
У салоні такий автомобіль із пакетом Nappa коштує 2,57 млн грн. Але СБУ передбачило також сигнально-гучномовний пристрій, стробоскопи, "бронювання елементів кузова", сітку радіатора, тонування, зимову гуму й атермальну плівку на лобове скло.
Обидві фірми отримали замовлення без конкуренції по очікуваній вартості закупівель.
Фірмою "Альянс-А" з Івано-Франківська володіють Андрій Лисів, Андрій Семанів та Світлана Горбачова.
Фірма "Хюндай Центр Полтава" належить херсонському ТОВ "Мотор Інвест" Балнур Байзакової та Наталія Гарнаги і київському ТОВ "СІО-А", яким володіє Тетяна Чистякова і ПАТ "ЗНВКІФ "Сова". Кінцевими бенефіціарами фірми є Байзакова, Гарнага, Чистякова і – через фонд "Сова" – Володимир Васильович Свинарчук. Це батько Олега Гладковського, колишнього першого заступника секретаря РНБО України та бізнес-партнера п’ятого президента України Петра Порошенка.
Нагадаємо:
ДП "Одеський морський торговельний порт" 7 листопада за результатами тендеру замовило ДочП "Базіс Авто" два автомобілі на 4,76 млн грн.