Російські НПЗ мають низьку рентабельність і логістичні труднощі

Через низьку рентабельність, зростання податків і затримки залізничного транспорту російські нафтопереробні заводи (НПЗ) намагаються підтримувати роботу, а проєкти модернізації перешкоджають високим відсотковим ставкам і західним санкціям.

Про це пише профільне видання enkorr з посиланням на Energynews.

НПЗ рф відчувають наростальний тиск через низьку маржу й несприятливу економічну ситуацію.

Продовження заборони на експорт бензину й майбутні підвищення податків і тарифів погіршують ситуацію, роблячи вітчизняне виробництво палива все збитковішим.

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Після значного зниження у жовтні, коли перероблення сирої нафти досягло дворічного мінімуму в 5,14 млн барелів на день (б/д), перспективи на грудень залишаються похмурими.

НПЗ стикаються не тільки з вищими витратами на виробництво, але й з менш сприятливим механізмом компенсації, призначеним для компенсації різниці між експортними й внутрішніми ринковими цінами.

Зі слів галузевих консультантів, виробництво бензину А-92 малорентабельне, тоді як виробництво А-95 бензину призводить до збитків. Тільки дизельні продукти продовжують приносити позитивну маржу.

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Затримки залізничного транспорту – серйозна перешкода, яка перешкоджає своєчасному доставленню нафтопродуктів і спричиняє надмірні запаси. Це змушує НПЗ сповільнювати виробництво, щоб уникнути надлишку потужностей у сховищах.

Ці логістичні проблеми можуть погіршитися із запланованим підвищенням тарифів: залізничні тарифи у грудні зростуть на 13,8%, після чого відбудуться коригування акцизів у січні.

Експортноорієнтовані підприємства, такі як туапсинський НПЗ на березі Чорного моря, іноді змушені були зупиняти роботу через економічні причини. Крім того, на початку цього року це місце неодноразово зазнавало ударів українських безпілотників, що призвело до значних витрат на ремонт.

Високі відсоткові ставки, встановлені Центробанком росії у вересні на рівні 21%, також перешкоджають проєктам модернізації НПЗ. Наприклад, невеликий ільський НПЗ, який планує запустити комплекс з виробництва бензину 2024 року, звернувся за державною підтримкою, щоб компенсувати непомірні витрати на запозичення.

Західні санкції обмежують доступ до технологій, необхідних для модернізації потужностей, що призводить до затримок у вже розпочатих проєктах.

Нагадаємо:

З 13 листопада через поломку виробничі процеси зупинив НПЗ "Нижегороднефтеоргсинтез" (НОРСИ) - четвертий у країні за обсягами переробки нафти і другий за випуском автомобільного бензину.