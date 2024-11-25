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Очільник "Енергоатома" про ЗАЕС: станції практично немає, там військова база

Понеділок, 25 листопада 2024, 12:25 - Артур Крижний

Через дії росіян на Запорізькій АЕС посилюється деградація обладнання, а на самій електростанції – безлад.

Про це заявив голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

"Станції практично немає. Там військова база, знаходяться військові, незрозумілий персонал", – додає очільник НАЕК.

Петро Котін підкреслює, що необхідно якомога швидше відновити передачу даних про те, що відбувається на ЗАЕС – офіційному оператору "Енергоатому", регулятору та МАГАТЕ.

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Він додав, що Запорізька АЕС за 40 років експлуатації Україною не мала жодного інциденту. Однак після захоплення ЗАЕС російськими окупантами – перетворилась на загрозу.

Нагадаємо:

МАГАТЕ закликає до негайного виведення військового та іншого персоналу Росії з території Запорізької АЕС та повернення станції під контроль української влади для забезпечення її безпеки.

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На Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) проводили ремонт одного з шести реакторів після виявлення невеликого витоку води з імпульсної лінії — частини системи підтримки помпи охолодження реактора.

Енергоатом
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