На ЗАЕС виявили проблему з частиною помпи охолодження реактора – МАГАТЕ

На Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) проводять ремонт одного з шести реакторів після виявлення невеликого витоку води з імпульсної лінії — частини системи підтримки помпи охолодження реактора.

Про це йдеться у повідомленні МАГАТЕ.

Для ремонту довелося знизити тиск у первинному контурі до атмосферного рівня. Сьогодні команду поінформували про завершення зварювальних робіт, а також про проведення радіографічних перевірок зварювальних швів.

"Агентство продовжить уважно стежити за цим питанням, хоча ми не бачимо негайної загрози для ядерної безпеки. Загалом ми визначили, що регулярне технічне обслуговування обладнання, яке є життєво важливим для забезпечення стабільної ядерної безпеки, є складною сферою для Запорізької АЕС у період конфлікту", — зазначив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

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Як і решта п’яти реакторів ЗАЕС, блок 1 перебував у стані холодного зупину, не виробляючи електроенергію для мережі, до цього тижня, коли його перевели в режим зупину для проведення обслуговування. Очікується, що після завершення ремонту та тестування імпульсної лінії блок 1 повернеться до холодного зупину.