За дев'ять місяців в Україну ввезли легкових авто майже на 3,3 мільярда доларів

Упродовж січня – вересня 2024 року в Україну було імпортовано 239 тисяч легковиків майже на 3,3 млрд дол.

Про це повідомляє Укравтопром.

З січня по вересень в Україну було імпортовано 239 тис. легкових авто (вживаних та нових). Це на 9% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Загальна митна вартість цих автомобілів становила 3,27 млрд дол, що на 14% більше, ніж торік.

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ТОП-10 країн постачальників легкових авто:

Німеччина - 47527 од.; США - 37367 од.; Китай - 28653 од.; Японія - 24065 од.; Франція - 12565 од.; Корея - 12497 од.; Чехія - 10501 од.; Словаччина - 10361 од.; Британія - 10151 од.; Мексика - 10066 од.

Нагадаємо:

У жовтні 2024 року автопарк України поповнили майже 5,7 тис. авто з дизельними двигунами, що на 26% менше, ніж торік.

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