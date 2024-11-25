За дев'ять місяців в Україну ввезли легкових авто майже на 3,3 мільярда доларів
Понеділок, 25 листопада 2024, 11:44 -
Упродовж січня – вересня 2024 року в Україну було імпортовано 239 тисяч легковиків майже на 3,3 млрд дол.
Про це повідомляє Укравтопром.
З січня по вересень в Україну було імпортовано 239 тис. легкових авто (вживаних та нових). Це на 9% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Загальна митна вартість цих автомобілів становила 3,27 млрд дол, що на 14% більше, ніж торік.
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ТОП-10 країн постачальників легкових авто:
- Німеччина - 47527 од.;
- США - 37367 од.;
- Китай - 28653 од.;
- Японія - 24065 од.;
- Франція - 12565 од.;
- Корея - 12497 од.;
- Чехія - 10501 од.;
- Словаччина - 10361 од.;
- Британія - 10151 од.;
- Мексика - 10066 од.
Нагадаємо:
У жовтні 2024 року автопарк України поповнили майже 5,7 тис. авто з дизельними двигунами, що на 26% менше, ніж торік.
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