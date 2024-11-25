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Таємна російська перевалка нафти знайшла нову точку в Греції

Понеділок, 25 листопада 2024, 11:07 - Олексій Артемчук

Таємне перевантаження російських паливних вантажів між танкерами в морі перемістилося в нові точки біля берегів Греції після того, як країна використала військово-морські навчання, щоб заблокувати цю діяльність в одному місці.

Про це повідомляє Bloomberg.

Близько 1 мільйона барелів на місяць дизельного пального, мазуту та інших нафтопродуктів перекидається поблизу островів Лесбос і Хіос в Егейському морі. 

Цей район став популярним лише після того, як військово-морський флот Греції провів навчання в Лаконській затоці, яка раніше була місцем № 1 для такої практики в Європі.

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Різке збільшення кількості перевезень російської нафти і палива з судна на судно в Європі та навколо неї викликало занепокоєння з боку екологів через питання щодо безпеки і страхування суден, які беруть у них участь.

Ця практика, яка іноді здійснюється таємно, з вимкненими або фальсифікованими цифровими маяками, може допомогти приховати походження нафти, допомагаючи обійти санкції. 

Перехід з судна на судно все ще відбувається поблизу Лаконічної затоки, але зі значно меншою швидкістю після того, як почалися військово-морські навчання Греції. Маневри не торкнулися вузької ділянки води, і саме в цьому місці вони й досі відбуваються.

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Передачі також стали регулярними біля італійського порту Аугуста з травня, коли грецький флот розпочав свої навчання. 

Нагадаємо:

ВМС Греції ще на чотири місяці продовжили серію військово-морських навчань у Лаконійській затоці.

Греція Росія нафта
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