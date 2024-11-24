У "Запоріжжяобленерго" відібрали історичну пам'ятку Будинок першої ТЕС

Будинок першої теплоелектростанці фото: Запорізький проект розслідувань

Господарський суд міста Києва зобов'язав ПАТ "Запоріжжяобленерго" повернути Фонду держмайна пам`ятку архітектури та містобудування, історії місцевого значення Будинок першої теплоелектростанції, яка знаходится у Запоріжжі по вул. Поштова (колишня Горького).

Про це свідчить рішення суду від 12 листопада.

Суд встановив, що Будинок першої теплоелектростанції був переданий до статутного фонду ПАТ "Запоріжжяобленерго", але фактично перебуває у державній власності, незважаючи на реєстрацію у 2020 році права приватної власності за "Запоріжжяобленерго".

Тобто, як вважає суд, історична пам`ятка ніколи не вибувала із власності держави, а була передана лише на праві господарського віддання ПАТ "Запоріжжяобленерго".

Реклама:

А державний статус Будинку першої теплоелектростанції зберігався і зберігається, незважаючи, що його раніше не включили до переліку об`єктів, які не підлягають приватизації.

Раніше ця справа неодноразово розглядалась в судах.

Будинок першої теплоелектростанції розміщений на площі 1151,8 квадратних метрів та є унікальним прикладом синтезу різних елементів архітектури. Побудували його у 1910 році з метою організації електричного освітлення міста Олександрівська (нині – Запоріжжя). Електростанція розпочала роботу на початку 1911 року. Реклама:

"Запоріжжяобленергом" володіє держава. Згідно з даними youcontrol, міноритарна частка держпідприємств належить кіпрським компаніям BIKONTIA ENTEPRISES, KERELIO COMMERCIAL та LEX PERFECTA. Згідно з розслідуванням "Радіо Свобода", вони належали братам Суркісам, "Привату" Ігоря Коломойського та Віктору Медведчуку. Фактичний контроль над компанією мали Суркіси через компанію "Енергомережа". Детективи НАБУ підозрювали, що ця компанія вивела з обленерго 346 млн грн.

Нагадаємо:

Господарський суд Харківської області зобов'язав акціонерне товариства "Укртелеком" Ахметова повернути Фонду державного майна України споруду цивільного захисту (укриття) у Харківській області.