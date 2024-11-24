США видали ордер на арешт Ґаутаму Адані та його племіннику у справі про хабарництво

сагар Адані Getty Images

Комісія з цінних паперів і бірж США надіслала ордер на арешт другої найбагатшої людини Індії Ґаутаму Адані та його племіннику Сагару Адані, у справі про хабар урядовцям.

Про це повідомляє Reuters.

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) судиться з головою Adani Group Ґаутамом Адані і його племінником Сагару Адані, стверджуючи, що вони давали хабарі на сотні мільйонів доларів, щоб допомогти компанії Адані, при цьому "неправдиво заявляючи про дотримання компанією антикорупційних принципів і законів у зв'язку з розміщенням облігацій на суму 750 мільйонів доларів США".

Ґаутам Адані Getty images

Згідно з позовною заявою, поданою до федерального суду Східного округу Нью-Йорка, відповідь має бути надана протягом 21 дня. Позов SEC вимагає невизначених грошових штрафів та обмежень для родини Адані у праві обіймати посади в компаніях, акції яких котируються на біржі.

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Група відкинула кримінальні звинувачення як "безпідставні". Фінансовий директор групи заявив, що обвинувачення пов'язане з одним контрактом Adani Green Energy, який становить близько 10% її бізнесу, і що жодні інші фірми конгломерату не були звинувачені в правопорушеннях.

Федеральна прокуратура видала ордери на арешт Гаутама і Сагара Адані, стверджуючи, що вони брали участь у схемі підкупу індійських чиновників вартістю 265 мільйонів доларів для забезпечення угод на постачання електроенергії.

Влада заявила, що Адані та семеро інших обвинувачених, включаючи його племінника Сагара, погодилися підкупити індійських урядовців, щоб отримати контракти, які, як очікується, принесуть 2 мільярди доларів прибутку протягом 20 років, а також розробити найбільший в Індії проєкт сонячної електростанції.

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Нагадаємо:

Деякі світові банки розглядають можливість тимчасового призупинення надання нових кредитів Adani Group, що належить мільярдеру Ґаутаму Адані після висунення звинувачень у США.