За добу енергетики заживили майже 40 тисяч споживачів

За добу з 23 на 24 листопада енергетики заживили 39 358 споживачів по усій країні, що були знеструмлені через бойові дії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Минулої доби енергетики відновили живлення для 39 358 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій", – йдеться у повідомленні.

Окрім цього, для забезпечення стабільності енергосистеми Україна планує імпортувати електроенергію з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Молдови. Прогнозований обсяг імпорту становить 8 500 МВт год.

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Нагадаємо:

За вказівкою НЕК "Укренерго" енергетики зменшать обсяги обмеження електроенергії на неділю 24 листопада.

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