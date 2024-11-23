Карти UnionPay, видані "Газпромбанком", припиняють роботу за межами РФ через санкції

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Щонайменше у 8 країнах карти платіжної системи КНР UnionPay, що були видані російським "Газпромбанком" припиняють роботу, або мають проблеми із платежами.

Про це повідомляє російське видання The Bell із посиланням на російське ТАСС.

Проблеми із картами "Газпромбанку" виникли у Туреччині, ОАЕ, Угорщині, Таїланді, Німеччині, Катарі, Казахстані та Китаї.

У Туреччині деякі банкомати не обслуговують карти Газпромбанка та UnionPay, виводячи повідомлення про технічні проблеми або відсутність санкцій на операцію. Це стосується як державних, так і приватних банків. У банкоматах еміратських банків з'являється повідомлення, що картка заблокована або неактивна, з пропозицією звернутися до підтримки.

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В Таїланді при спробі зняти кошти з карток UnionPay банкомати повертають картку з повідомленням про некоректну операцію. В Угорщині більше не обслуговує картки UnionPay Газпромбанка в банкоматах, виводячи попередження про відмову.

У Німеччині банкомати Sparkasse та Deutsche Bank не обслуговують картки Газпромбанка, виводячи повідомлення про некоректну операцію. У Катарі картки UnionPay Газпромбанка більше не активні, хоча карти, видані китайськими банками, працюють без проблем.

У Казахстані проблеми з картками UnionPay почалися в п’ятницю 22 листопада ввечері. Газпромбанк також не обслуговує картки в Китаї, зокрема в банкоматах ICBC.

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Нагадаємо:

США запровадили санкції проти Газпромбанку, одного з небагатьох великих російських кредиторів, який ще не потрапив до чорного списку, з метою обмежити можливості Кремля фінансувати свої військові зусилля.