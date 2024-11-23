Ситуація на ЗАЕС стає небезпечнішою – Галущенко

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З 18 листопада Запорізька атомна електростанція два рази опинялась на межі повного відключення від зовнішнього джерела електроенергії. Через це ситуація на електростанції стає небезпечнішою.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко під час засіданні Ради керуючих МАГАТЕ у Відні.

За словами Галущенка, ситуація на ЗАЕС погіршилась.

"Ситуація стає ще небезпечнішою через часті перебої в зовнішньому електропостачанні. З моменту окупації Запорізька АЕС була майже кожного місяця відключена від основних ліній електропередач через російські атаки. Цього тижня станція вже вдруге опинилася на межі повного знеструмлення", – додав він.

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Окрім цього, під загрозою перебувають усі АЕС України, зокрема, на підконтрольній території.

"Атака 17 листопада, коли росія випустила понад 120 ракет і 90 дронів, призвела до пошкоджень об’єктів енергетичної інфраструктури, зокрема підстанцій, які є ключовими для роботи українських АЕС", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

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22 листопада Запорізька АЕС вдруге за тиждень опинилася на межі блекауту через російський обстріл.