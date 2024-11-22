Російський банк запропонував бізнесу їхати за кредитами до Білорусі

Великі відсоткові ставки в банках Росії змусили російських підприємців шукати гроші у сусідніх державах. "Сбербанк" запропонував російським компаніям брати кредити в Білорусі, де працює дочірній банк.

Про це пише The Moscow Times.

Видання зазначає, що у Білорусі ставка рефінансування становить лише 9,5%, а рівень середніх ставок за корпоративними кредитами у білоруських рублях із серпня по вересень зріс лише до 10,27% річних.

Ставки за короткостроковими кредитами для малого та середнього бізнесу в Росії наближаються до 30% річних.

Реклама:

Масштаб дочірніх російських банків у Білорусі менший, і розміри кредитів – також. Ринок кредитування у Білорусі в 40 разів менше, ніж у Росії.

Вдночас, як пише видання, російський Центробанк попередив, що, залучаючи кредити в іноземній валюті, компанії повинні враховувати валютний ризик та коливання валютного курсу.

Відсутність доступних кредитів у Росії загрожує обвалом галузей.

Реклама:

Нагадаємо:

Середня максимальна ставка за вкладами в десятці найбільших роздрібних банків РФ у першій декаді листопада зросла на 0,74 відсоткового пункта до 20,91% - це максимальне значення з 2009 року.