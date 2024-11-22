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Кабмін звільнив першого заступника голови Мінрозвитку

П'ятниця, 22 листопада 2024, 20:12 - Віктор Волокіта
 
Шкураков

Кабінет Міністрів звільнив Василя Шкуракова з посади першого заступника Міністра розвитку громад та територій України.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук з посиланням на відповідне рішення уряду від 22 листопада.

У травні 2024 року Шкураков тимчасово очолив Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Посаду першого заступника Міністра розвитку громад та територій України він обіймав з серпня 2021 року. 

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До цього він працював гендиректором держкомпанії "Укрфінжитло", заступником голови "Укргідроенерго" та обіймав різні посади у Міністерстві фінансів. 

уряд Кабмін
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