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Частині Донеччини скоротили подачу води

П'ятниця, 22 листопада 2024, 17:44 - Віктор Волокіта

У кількох містах, які знаходяться на півночі Донеччини, скорочено подачу води.

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка знову без повноцінного водопостачання — сьогодні о 16 розпочався ремонт магістральної труби Другого Донецького водопроводу", - розповів Філашкін.

Він запевняє, що як тільки буде завершено ремонт, водопостачання буде відновлено в повному обсязі. Водночас, не дає прогнозів, коли саме це станеться. 

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Нагадаємо:

У жовтні північ Донецької області залишилася без водопостачання на невизначений період в результаті російських обстрілів.

вода війна Донецьк
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