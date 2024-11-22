Частині Донеччини скоротили подачу води
П'ятниця, 22 листопада 2024, 17:44 -
У кількох містах, які знаходяться на півночі Донеччини, скорочено подачу води.
Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
"Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка знову без повноцінного водопостачання — сьогодні о 16 розпочався ремонт магістральної труби Другого Донецького водопроводу", - розповів Філашкін.
Він запевняє, що як тільки буде завершено ремонт, водопостачання буде відновлено в повному обсязі. Водночас, не дає прогнозів, коли саме це станеться.
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Нагадаємо:
У жовтні північ Донецької області залишилася без водопостачання на невизначений період в результаті російських обстрілів.
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