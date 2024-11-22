Частині Донеччини скоротили подачу води

У кількох містах, які знаходяться на півночі Донеччини, скорочено подачу води.

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка знову без повноцінного водопостачання — сьогодні о 16 розпочався ремонт магістральної труби Другого Донецького водопроводу", - розповів Філашкін.

Він запевняє, що як тільки буде завершено ремонт, водопостачання буде відновлено в повному обсязі. Водночас, не дає прогнозів, коли саме це станеться.

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Нагадаємо:

У жовтні північ Донецької області залишилася без водопостачання на невизначений період в результаті російських обстрілів.