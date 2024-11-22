Японія передала енергообладнання Харкову й Одесі: суттєво підтримає критичну інфраструктуру

Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні та уряд Японії передали Харкову й Одесі важливе енергетичне обладнання, яке допоможе забезпечити потреби об'єктів критичної інфраструктури цих міст в умовах російських атак на українську енергетику.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Підтримка Харкова включає постачання 15 частотно-регульованих приводів (ЧРП) і потужної газової турбіни - обладнання, яке є важливим для інфраструктури міста.

В Одесі встановлять дві потужні газопоршневі когенераційні установки. Ці установки разом з двома, що вже доставили раніше, покриють приблизно 50% енергетичних потреб критичної інфраструктури міста для забезпечення його водою, опаленням і каналізацією.

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Крім того, за підтримки Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) буде доставлено 32 генератори для водопостачання.

Нагадаємо:

Японія погодила виділення Україні своєї частини у розмірі 471,9 млрд ієн (понад 3 млрд дол) із кредиту G7 на 50 млрд дол, забезпеченого замороженими російськими активам.

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