Добові витрати на харчування одного військового зростуть на 15 гривень

Закупівельна агенція Міністерства оборони - Державний оператор тилу (ДОТ) - розпочав закупівлі продуктів для ЗСУ на перше півріччя 2025 року. Добова вартість харчування для військового становитиме майже 155 грн.

"Станом на сьогодні вже оголошені дві процедури на загальну суму понад 20 млрд гривень. Очікувана вартість одного комплекту продуктів становить 154 гривні 98 копійок. Це на 11% вище, ніж заявлена очікувана вартість на друге півріччя 2024 року (вартість комплекту була визначена у 139 гривень 38 копійок)", - зазначили в пресслужбі.

Як пояснили в ДОТ, методологія формування очікуваної вартості включає два основних джерела інформації:

поточна оцінка ринкової ситуації шляхом збору комерційних пропозицій від операторів ринку;

фактична вартість комплекту цього року, індексована на прогнозну інфляцію за бюджетною декларацією у 2025 році.

За словами директорки програми харчування ДОТ Галини Літош, коректне формування вартості комплекту харчування є важливою інвестицією для забезпечення безперебійного постачання продуктів у майбутньому.

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Нагадаємо:

Державний оператор тилу (закупівельна агенція Міністерства оборони) заощадив 16,7 млрд грн державних коштів на забезпеченні армії за десять місяців 2024 року.