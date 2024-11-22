В МВФ вважають, що партнерам вигідніше фінансувати Україну зараз, не допускаючи її програшу

Україна добре показала, що вона гарний позичальник і в неї є гарний план з повернення боргу, тому партнерам України вигідніше надавати фінансування країні зараз, не допускати її поразки у війні.

Так вважає постійна представниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Прішила Тофано, передає "Інтерфакс-Україна".

"Фінансування країни зараз варте того. Не тільки з погляду цінностей, принципів чи моралі, але це може бути дешевше для її (України - ред) союзників. Дешевше фінансувати Україну зараз і не допустити, щоб вона програла війну, ніж потім покривати витрати на додаткову оборону або біженців, якщо Україна програє війну", - сказала вона на конференції "Матриця реформ: Основи посилення економічного зростання для вступу в ЄС" у Києві.

Водночас Тофано зазначила, що Україна має продовжувати доводити міжнародним союзникам свою здатність проводити правильну політику.

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Представниця МВФ наголосила, що країна доклала зусиль із нарощування власних доходів, однак викликаний російською агресією шок настільки великий, що обійтися без зовнішнього фінансування Україна нездатна, і у зв'язку з цим важлива нова ініціатива G7 "Прискорення отримання надзвичайних доходів (ERA) для України", у межах якої країні буде виділено $50 млрд за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Тофано також зазначила, що після закінчення війни витрати України залишаться на високому рівні у зв'язку з витратами на відновлення, значними соціальними витратами, зокрема на адаптацію ветеранів, зусилля з повернення громадян, які виїхали за кордон.

У зв'язку з цим представниця Фонду наголосила на важливості підвищення податків, згадавши в цьому контексті пропозицію МВФ щодо підвищення податку на додану вартість та дотримання Національної стратегії доходів.

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Нагадаємо:

Міжнародний валютний фонд покращив прогноз зростання реального ВВП України до 4% у 2024 році, а також до 2,5-3,5% у наступному.