Найбільший у ЄС виробник акумуляторів подав заяву про банкрутство

Шведська компанія Northvolt, яка мала стати основним у Євросоюзі конкурентом Китаю у виробництві акумуляторів для електромобілів, подала заяву про банкрутство.

Про це повідомляє Northvolt, пише Bloomberg.

"Компанія продовжить здійснювати постачання клієнтам, виконуючи водночас зобов'язання перед найважливішими постачальниками та виплачуючи заробітну плату співробітникам", – йдеться у заяві.

Northvolt подала заяву про банкрутство у США на підставі глави 11 Кодексу США про банкрутство, яка дозволяє підприємству реорганізувати свої фінанси та подати реалістичний план виплати боргів кредиторам під наглядом суду. Якщо підприємству це не вдасться протягом відведеного терміну, запускається процедура його ліквідації.

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Northvolt мала близько 30 млн дол вільних коштів, йдеться в заяві, і 5,84 млрд дол боргу. Згідно з даними Bloomberg, Northvolt є однією з компаній з найбільшим боргом, які подали заяву про банкрутство в США 2024 року.

Під час судового процесу Northvolt отримає доступ до грошової застави на суму близько 145 млн дол. Scania CV AB, підрозділ Volkswagen AG з виробництва вантажівок і ключовий клієнт Northvolt, окремо повідомив Bloomberg, що надасть 100 млн дол як фінансування під заставу боржника.

У Northvolt працюють приблизно 6600 осіб у семи країнах. Компанія розраховує завершити свою реструктуризацію у першому кварталі 2025 року.

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Дочірні компанії Northvolt, які відповідають за будівництво запланованих заводів у Німеччині та Канаді, залишаються за межами процесу глави 11, хоча компанія заявила, що ці проєкти будуть відкладені.

Нагадаємо:

Уряд Швеції пообіцяв підтримати молоду галузь акумуляторної промисловості країни новими коштами на дослідження та сприяти збереженню навичок працівників, звільнених компанією Northvolt AB.

Німецький автовиробник BMW скасував замовлення на 2 мільярди євро на акумуляторні батареї для своїх електромобілів, укладений з Northvolt.