Енергетики попередили, що у п'ятницю можуть змінюватися обсяги відключень світла

В енергосистемі зберігається значний дефіцит, і ситуація в ній змінюється - можливі зміни в застосуванні заходів обмеження світла.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись вже після десяти масованих атак росіян, у ній зберігається значний дефіцит потужності. На енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти.

"Ситуація в енергосистемі змінюється, а відповідно — можливі й зміни в застосуванні заходів обмеження", - йдеться у повідомленні.

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Актуальний графік застосування відключень у регіоні можна дізнатися на сайті чи офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго).

Для збалансування енергосистеми — у період з 6:00 до 22:00 сьогодні в усіх регіонах діють графіки погодинних відключень, нагадали в енергокомпанії.

Нагадаємо:

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У п’ятницю 22 листопада енергетики застосовуватимуть графіки відключення світла з 6:00 до 22:00.