Адвокати Фірташа відповіли щодо санкцій, запроваджених Британією

Адвокати Фірташа вважають запровадження проти нього санкцій безпідставним та політично вмотивованим.

Про це повідомляє прес-служба Group DF.

В заяві адвокатів йдеться, що протягом останніх 10 років Міністерство юстиції США неодноразово намагалося забезпечити екстрадицію Дмитра Фірташа з Австрії до США через політично вмотивовані процедури екстрадиції.

На їх думку, санкції, які сьогодні запроваджені Великобританією, є явним продовженням цих політично вмотивованих процесів.

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"Наголошуємо, що для санкцій, накладених на Дмитра Фірташа у Великій Британії, немає жодних належних юридичних підстав. Дмитро Фірташ повністю довіряє судам Великобританії та переконаний, що верховенство права переможе", – додають у повідомленні.

Нагадаємо:

Уряд Великої Британії запровадив санкції проти Дмитра Фірташа, визначивши його дії як такі, що підпадають під Глобальний регламент щодо антикорупційних санкцій.

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