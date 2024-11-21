"Метінвест" планує будівництво заводу вартістю 2,5 мільярда євро в Італії

Група "Метінвест" та Міністерство підприємств і виробництва Італії підписали декларацію про співпрацю. У межах угоди заплановано будівництво заводу з виробництва "зеленої" сталі у регіоні Тоскана вартістю 2,5 млрд євро.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Новий завод потужністю 2,7 млн т на рік працюватиме за технологією електродугових печей та використовуватиме вторинну сировину: брухт, чавун і залізо прямого відновлення з України.

Меморандум підписали представники регіону Тоскана, муніципалітет Пйомбіно, Danieli Officine Meccaniche S.p.A. та Metinvest-Adria S.p.A.

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Проєкт отримає фінансову підтримку італійського агентства SACE та банків, зокрема Cassa Depositi e Prestiti.

Під час цієї події "Метінвест" запропонував міністру підприємств і виробництва Італії Адольфо Урсо визнати проєкт таким, що має національне стратегічне значення, що може прискорити процес його затвердження за участі Ради міністрів.

Остаточна угода має бути підписана до 2025 року. Вона охопить заходи з рекультивації земель, розвиток інфраструктури, зокрема порту, створення робочих місць і ініціативи у сфері відновлюваної енергетики, йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо:

Покровська вугільна група постачає коксівне вугілля для виробництв "Метінвесту", але на випадок можливого захоплення покровського регіону росіянами компанія має план Б.