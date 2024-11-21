Завод харчових напівфабрикатів збудують у Тернопільській області

Фото: Офіс сталого регіонального розвиткуі

Новий завод із виробництва фактурованих вафельних аркушів та інших виробів на основі тіста (тарталетки, вафельні стаканчики для морозива, десертні лоточки тощо) уже влітку 2025 року почне випуск продукції.

Про це повідомляє Офіс сталого регіонального розвиткуі.

"Ми розпочали чергове будівництво нового виробництва. Команда Інвестиційного офісу Тернопільської області забезпечила повний супровід інвесторів у будівництво нового заводу з виробництва харчових напівфабрикатів", - йдеться в повідомленні.

При цьому не уточнюється, хто саме є інвестором будівництва заводу.

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У повідомленні наголошується, що забезпечено весь комплекс інвестиційного супроводу, зокрема діагностика запитів і технічних вимог інвестора, вибір пристосованих для зведення будівлі земельних ділянок (проаналізовано 70 локацій), переговори з місцевою громадою за індивідуальними умовами й преференціями, юриекспертиза умов договору оренди земділянки, підбір проєктної організації та потенційних підрядників.

"Усі ці послуги надали змогу в жовтні розпочати підготовчі роботи та отримати дозвіл на будівельні роботи", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для місцевої громади це буде 250 робочих місць із конкурентною заробітною платою, експорт до понад 12 країн світу, включно з усією Європою, США, Ізраїлем, Тунісом, понад 20 млн грн на рік податків у місцевий бюджет, попит на оренду та придбання житла, що автоматично стимулює місцевий будівельний бізнес і розвиток ринку нерухомості.

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Нагадаємо:

Будівництво в Тернопільській області нового заводу релокованого із Сум великого виробника бляшаного пакування "Фавор" заплановано на початку 2025 року.