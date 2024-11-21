У Києві ветеранам частково профінансують протези та переобладнання авто

Київська міська рада доплачуватиме ще до 1,5 млн грн на додаток до 2 млн грн, передбачених державою на одну особу, під час закупівлі та встановлення протезів для захисників і захисниць України.

Про це овідомила заступниця голови Київської міської державної адміністрації Марина Хонда.

"Київрада передбачила 45 мільйонів гривень на співфінансування протезно-ортопедичних виробів підвищеної функціональності. Захисники та Захисниці більше не будуть обмежені коштами, які виділяє на протезування держава, адже Київ додатково оплачуватиме виготовлення протезів, які мають високу функціональність та комфорт.

Так, максимальна вартість, яку оплачує держава, – до 2 млн грн, Київ доплачуватиме ще до 1,5 мільйона гривень на одну людину", - сказала Хонда, слова якої наводить пресслужба КМДА в четвер.

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Крім того, Київ частково компенсуватиме переобладнання авто людям з інвалідністю серед захисників і захисниць.

Київ вже протягом року надає компенсацію в розмірі майже 500 тисяч гривень за придбання автомобіля цій категорії киян. А у 2025-му столиця частково компенсуватиме переоблаштування вже наявного авто для потреб людини з інвалідністю – у розмірі до 100 тисяч гривень", – прокоментувала Марина Хонда.

За її словами, у 2025 році планується охопити 100 людей з інвалідністю І та ІІ групи з-поміж киян Захисників і Захисниць. На це в міському бюджеті закладено 10 мільйонів гривень.

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Нагадаємо:

Київська міська рада 21 листопада виділила 3 млрд грн грн на збільшення статутного фонду КП "Спецжитлофонд". Гроші підуть на закупівлю 1008 квартир для поповнення маневрового фонду КМДА.