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ОПЕК+ може зберегти скорочення видобутку нафти на тривалий час через слабкий попит

Середа, 20 листопада 2024, 20:30 - Артур Крижний

На грудневій зустрічі ОПЕК+ матиме обмежені можливості для маневру у своїй нафтовій політиці.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Збільшення видобутку буде ризикованим через слабкий попит, а подальше скорочення поставок складним, оскільки деякі країни-учасниці хочуть збільшити обсяги видобутку, повідомляють джерела та аналітики.

Організація країн-експортерів нафти та її союзники, які разом забезпечують близько половини світового видобутку нафти, вже цього року кілька разів відкладали план поступового збільшення виробництва.

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Нагадаємо:

Казахстан у вересні перевищив ліміти видобутку нафти щонайменше на 126 500 барелів на добу.

нафта
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Економічна правда
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