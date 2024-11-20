ОПЕК+ може зберегти скорочення видобутку нафти на тривалий час через слабкий попит
Середа, 20 листопада 2024, 20:30 -
На грудневій зустрічі ОПЕК+ матиме обмежені можливості для маневру у своїй нафтовій політиці.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Збільшення видобутку буде ризикованим через слабкий попит, а подальше скорочення поставок складним, оскільки деякі країни-учасниці хочуть збільшити обсяги видобутку, повідомляють джерела та аналітики.
Організація країн-експортерів нафти та її союзники, які разом забезпечують близько половини світового видобутку нафти, вже цього року кілька разів відкладали план поступового збільшення виробництва.
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Нагадаємо:
Казахстан у вересні перевищив ліміти видобутку нафти щонайменше на 126 500 барелів на добу.
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