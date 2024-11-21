Продажі PDD, власника Temu, різко сповільнилися

PDD Holdings Inc. повідомила про продажі, які були нижче прогнозів, що збільшило побоювання, що уповільнення темпів зростання Китаю завдає більшої шкоди його найбільшим технологічним компаніям.

Про це повідомляє Bloomberg.

Китайська платформа електронної комерції PDD повідомила про дохід у розмірі 99,4 млрд юанів (13,7 млрд дол) у вересневому кварталі порівняно з середньою оцінкою аналітиків у 102,8 млрд юанів.

Зазначається, що чистий прибуток склав 25 мільярдів юанів, порівняно з прогнозованими 26,6 мільярда юанів. Акції PDD впали на 16% на доринкових торгах у США.

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Невтішні результати свідчать про те, як PDD, попри успішний закордонний бізнес, заснований на популярному додатку для здійснення покупок Temu, бореться з анемічною китайською споживчою економікою.

PDD витрачає значні кошти на Temu, щоб розширити свою глобальну присутність, допомагаючи прискорити темпи зростання, які значно перевищують показники конкурентів - Alibaba Group Holding Ltd. та JD.com Inc.

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Нагадаємо:

В'єтнам заявив, що китайські інтернет-магазини Shein і Temu повинні зареєструватися в уряді до кінця листопада, інакше країна заблокує їхні інтернет-домени і додатки для використання в країні.

Адміністрація Байдена прагне уповільнити потік дешевих китайських товарів з Temu і Shein.