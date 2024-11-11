В’єтнам погрожує заблокувати китайські торгівельні майданчики Temu та Shein: причини

Getty Images

В'єтнам заявив, що китайські інтернет-магазини Shein і Temu повинні зареєструватися в уряді до кінця листопада, інакше країна заблокує їхні інтернет-домени і додатки для використання в країні.

Про це повідомляє Reuters.

Уряд В'єтнаму та місцевий бізнес висловили занепокоєння щодо впливу китайських онлайн-платформ на місцеві ринки через глибокі знижки. Міністерство торгівлі також заявило, що занепокоєне потенційною можливістю продажу підроблених товарів.

Нгуєн Хоанг Лонг, заступник міністра торгівлі В'єтнаму, заявив, що міністерство працювало з Shein і Temu над питанням ліцензування.

Реклама:

Мережа магазинів швидкого одягу Shein продає товари у В'єтнамі вже щонайменше два роки, а компанія Temu, що належить китайському гіганту електронної комерції PDD Holdings, минулого місяця дозволила користувачам у В'єтнамі здійснювати покупки на своїх сторінках.

В'єтнам дозволяє звільняти від податку на додану вартість імпортні товари вартістю до 40 дол. Міністерство фінансів заявило, що більшість товарів, на які поширюється ця податкова пільга, імпортуються через платформи електронної комерції, і воно розглядає можливість скасування податкової пільги.

Читайте також: Держава прагне оподатковувати посилки з Aliexpress і Temu. Що це змінить?

Реклама:

"Amazon на стероїдах": як китайський маркетплейс Temu за два роки вийшов на світовий рівень

Нагадаємо:

Індонезія попросила компанії Alphabet і Apple заблокувати китайську фірму електронної комерції швидкого одягу Temu в своїх магазинах додатків у країні.