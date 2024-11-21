Банки Китаю посилили перевірки платежів з Індії, ОАЕ та Гонконгу, намагаючись виявити в них "російський слід".

Про це пише The Moscow Times з посиланням на російське пропагандистське видання "Известия".

Провести оплату стає все складніше: кредитні організації аналізують відвантажувальні документи — кому йде товар, куди й навіщо, каже комерційний директор компанії Імпаю Рус Олексій Разумовський. За його словами, до цього такі посилені перевірки було запроваджено щодо переказів через Туреччину та країни СНД, але тепер вони поширилися на інші держави.

Представник "Опори Росії" в Китаї Ілона Горшенєва-Долунц підтвердила це. З її слів, банки вимагають, щоб товар відвантажувався саме в ту країну, звідки прийшли гроші. За допомогою посилення контролю організації намагаються уникнути вторинних санкцій, пояснила гендиректор компанії Atvira, експерт-практик ЗЕД Катерина Кізевич.

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Китайські банки "закручують гайки" перед приходом Дональда Трампа до влади, тому ситуація не покращиться у 2025 році, попередив гендиректор АТ "Перша Група" Олексій Порошин.

Він нагадав, що Трамп давно оголосив торговельну війну КНР і місцеві банки не ризикуватимуть, щоб не дати привід нової американської адміністрації для санкцій.

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Російські компанії зіткнулися з блокуванням рахунків у великих китайських банках через те, що їхні юридичні адреси збігаються з адресами організацій, які перебувають під санкціями.