Експорт газу з США в Китай росте, це загрожує новою торгівельною війною – Bloomberg

Цього року США збільшили продажі скрапленого природного газу до Китаю, хоча цей сплеск може виявитися нетривалим, якщо нова адміністрація Трампа зіткнеться з Пекіном у торгівельних питаннях.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані китайської митниці.

Китай імпортував на 63% більше переохолодженого палива зі США за перші 10 місяців 2024 року порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Це підняло США на п'яте місце в списку постачальників Пекіна після Австралії, Катару, Росії та Малайзії.

Хоча 3,9 мільйона тонн, відвантажених цього року, складають лише близько 6% від загального обсягу поставок в Китай, китайські покупці уклали контракти на 14 мільйонів тонн американського ЗПГ, починаючи з 2026 року.

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Якщо Вашингтон наполягатиме на запровадженні 60% тарифів на китайські товари, Пекін може запровадити мита на американський газ у відповідь. Саме це сталося під час останньої торгівельної війни, коли Трамп був при владі, що призвело до того, що експорт американського газу до Китаю майже повністю зупинився протягом більшої частини 2019 року.

Нагадаємо:

Сполучені Штати можуть запровадити майже 40% мита на імпорт із Китаю на початку наступного року, коли почнеться президентство Дональда Трампа.

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