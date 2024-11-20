США можуть запровадити 40% мита на китайський імпорт під керівництвом Трампа

Сполучені Штати можуть запровадити майже 40% мита на імпорт із Китаю на початку наступного року, коли почнеться президентство Дональда Трампа.

Про це повідомляє агентство Reuters, яке опитало понад 50 економістів.

Агентство пише, що такі мита потенційно можуть скоротити зростання другої за величиною економіки світу на 1 процентний пункт.

Опитування також свідчить, що новообраний президент Дональд Трамп, ймовірно, утримається від запровадження загального 60% мита на китайські товари.

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Переважна більшість економістів, як у материковому Китаї, так і за його межами, очікує запровадження мит до початку наступного року. Середня оцінка становить 38%, а прогнози варіюються від 15% до 60%.

Більшість опитаних заявили, що не очікують запровадження загального 60% мита на китайські товари на початку 2025 року, оскільки це може прискорити інфляцію в самих Сполучених Штатах.

Китайські політики, які з кінця вересня посилили заходи стимулювання для підтримки економічного зростання, наступного року зіткнуться із зростаючим тиском на збільшення внутрішнього попиту, щоб компенсувати очікуване зниження експорту — ключового драйвера зростання цього року, зазначають аналітики.

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