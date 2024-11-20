За матеріалами БЕБ позбавили ліцензії 3 відомі тютюнові компанії

З початку 2024 року детективи Бюро економічної безпеки відкрили 309 кримінальних проваджень стосовно фактів нелегального обігу тютюнової продукції, 231 справу скеровано до суду, винесено 137 вироків.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

За інформацією ЕП було позбавлено ліцензії компанії:

ТОВ "УКРАЇНСЬКЕ ТЮТЮНОВЕ ВИРОБНИЦТВО"

ТОВ "Місцева виробнича група" (ТОВ "ТАБАКО ДІМ")

ТОВ "ІМПЕРІАЛ.ТАБАК.ЛТД"

Завдяки проведеним оглядам та обшукам з незаконного обігу тютюнових товарів вилучено майже 7,8 млн пачок сигарет, понад 300 тисяч кілограмів тютюну та 16 ліній з виробництва тютюнової продукції. Орієнтовна вартість вилученого складає один мільярд гривень.

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Зазначається, що з них 5 ліній належали підприємствам, що мали відповідну ліцензію, однак виготовляли у томі числі й сигарети з підробленими марками акцизного податку або без них.

Завдяки здійсненим заходам, в жовтні цього року виторги через РРО у тютюновій галузі збільшились на 3,029 млрд грн у порівнянні з січнем.

Також, за даними дослідницької компанії Kantar Україна, частка тіньового ринку тютюну знизилась з 25,7% наприкінці минулого року до 14,6% в липні 2024 року.

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Для запобігання незаконним діям з 1 жовтня на підприємствах, які здійснюють виробництво тютюнових виробів та/або ферментацію тютюнової сировини, встановлено пости Державної податкової служби та відеоспостереження.

Нагадаємо:

Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ вилучили сигаретну лінію на одній з відомих тютюнових фабрик у Києві, яка налагодила виробництво необлікованої продукції.

БЕБ на Львівщині вилучило сигаретну лінію, яку намагались незаконно експортувати до Чехії.