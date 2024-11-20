Банки пасивніше стали видавати українцям іпотечні кредити

Банки України у вересні 2024 року видали 681 іпотечний кредит на загальну суму 1,2 млрд грн, їх обсяги не суттєво скоротилися.

Про це свідчать результати щомісячного опитування банків про іпотечне кредитування, повідомляє Національний банк України.

"Банки України у вересні видали 681 іпотечний кредит на загальну суму 1,2 млрд грн. Обсяг наданих населенню іпотечних кредитів у вересні 2024 року скоротився порівняно з попереднім місяцем (серпнем 2024 року) на 1,8%, порівняно з вереснем попереднього року – на 0,6%", - йдеться у повідомленні.

В НБУ повідомили, що про видачу нової іпотеки поінформували 12 банків, які переважно кредитували в межах державної програми "єОселя".

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Більшість угод укладалася на вторинному ринку нерухомості. Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами зросла до 8,3% річних проти 8,2% у серпні.

Щодо регіонів, то найбільше іпотечних кредитів у вересні видали в Києві та Київській області – 371 договір на загальну суму 714,8 млн грн (59,3% від загального обсягу), у Львівській області – 38 договорів на 72,3 млн грн, в Одеській області – 30 договорів на 47,9 млн грн та Вінницькій області – 25 договорів на 41,9 млн грн.

Нагадаємо:

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Банки України видали 694 іпотечні кредити на загальну суму 1,2 млрд грн у липні, що на 200 млн грн більше, ніж у червні.