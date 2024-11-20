У Польщі зросла кількість легально працевлаштованих українців: більшість - чоловіки

Кількість українців у Польщі, які легально працюють та перебувають на страховому обліку, зросла до 779 300 осіб станом на кінець жовтня 2024 року.

Дані опублікувало Управління соціального страхування Польщі (ZUS), пише LIGA.net.

Як пишк видання Bankier.pl, на початок 2024 року у Польщі легально працювали 755 000 українців, на кінець березня – 762 200, на кінець червня – 771 000.

З усіх українців, які працюють у Польщі, – 406 500 чоловіків та 372 700 жінок. Більшість працевлаштованих людей з українським паспортом — у віці 30-44 років.

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Загалом у Польщі легально працюють 1,17 млн іноземців. Громадяни Білорусі – друга найбільш численна група іноземців, які працюють (135 200 осіб). Громадяни Грузії на третьому місці – 26 800 осіб.

Українці, які прибули до Польщі з 24 лютого 2022 року, можуть після підтвердження особи отримати номер PESEL, і їхнє перебування в країні вважається легальним. Але українці можуть втратити право на законне проживання, якщо залишать Польщу на термін більше одного місяця. Це обмеження не поширюється на осіб, які були відправлені на роботу за кордон організаціями, що діють у Польщі.

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