Польща готується до можливої нової хвилі біженців з України

У Польщі Люблінське воєводство готується до можливої нової хвилі біженців з України.

Про це повідомив генеральний консул України у Любліні Олег Куць у коментарі Радіо Свобода.

За словами дипломата, щомісяця у місті проводять засідання координаційної групи з питань допомоги громадянам України на території Люблінського воєводства, на яких, зокрема, обговорюють ці питання.

Він додав, що якихось серйозних сигналів про ймовірний великий наплив українців немає.

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"Перед зимою, як і минулого року, цьому питанню ми приділяємо більше уваги. Днями була така зустріч, ми пропрацьовували різні сценарії. Можу сказати, що в Люблінському воєводстві високий рівень готовності. Є списки волонтерів, які у 2022 році допомагали нашим громадянам. У цьому списку кілька сотень волонтерів, яких при потребі зберуть і залучать до допомоги. Є чітке розуміння хто чим займатиметься, хто працюватиме на кордоні, хто на вокзалі", – розпровів Олег Куць.

Крім представників органів місцевої влади, неурядових організацій, волонтерів та українських дипломатів, до координаційної групи входять представники управління Верховного комісара ООН у справах біженців, які консультують волонтерів про різні гранти, на які можна податися, щоб отримати фінансову допомогу для підтримки біженців.

За словами Олега Куця, чи буде нова хвиля українців-втікачів від війни до Польщі залежить від кількох чинників, зокрема, від російських атак на енергетичну інфраструктуру України та ситуації на фронті.

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Напередодні у коментарі польському медіа RMF FM воєвода Люблінського воєводства Кшиштоф Коморський сказав, що у разі потреби пункти прийому біженців можуть розгорнути протягом 24-48 годин.

У травні посол України в Польщі Василь Зварич повідомляв, що кількість громадян України, які прибули до Польщі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зменшилася з 1,3 мільйона до 950 тисяч.

Нагадаємо:

Кількість поляків, які виступають за прийняття українських біженців, впала до 53%, що є найнижчим показником з лютого 2022 року, коли 94% респондентів заявили, що підтримують приймання біженців.