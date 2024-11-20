Данія затримала судно КНР з підозрою в обриві інтернет-кабелів у Балтійському морі

Данські військово-морські сили затримали китайське судно Yi Peng 3, яке підозрюють у причетності до ймовірної диверсії на європейських інтернет-кабелях у Балтійському морі

Про це повідомило Міністерство оборони Данії у соцмережі X, пише Liga.net.

Кораблі ВМС Данії наблизилися до балкера Yi Peng 3 після того, як судно помітили в районі розриву двох оптоволоконних кабелів, що з'єднують Швецію з Литвою та Фінляндію з Німеччиною.

Відповідно до інформації трекінгового сервісу VesselFinder, наразі китайське судно знаходиться в протоці Каттегат між Данією та Швецією. Його оточили кілька патрульних кораблів ВМС Данії.

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Нагадаємо:

Фінляндія, Німеччина та Швеція розслідують пошкодження одразу двох кабелів зв’язку, що проходять по дну Балтійського моря.